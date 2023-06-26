На флангах Бахмута россияне выбиваются с позиций, ВСУ возвращают под контроль территории — Сырский 26 июня, 08:24 Кадр восхода солнца над Бахмутом от аэроразведчика сводной тактической группы Адам (Фото:Сырский/Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении.



Об этом он сообщил в понедельник, 26 июня.

По словам Сырского, украинские военные продолжают штурмовые действия.

«Враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут, а Украина возвращает под контроль свои территории», — заявил он.

Видео дня

По данным Генштаба, в течение последних суток на Бахмутском направлении россияне безуспешно наступали в районах Миньковки, Григорьевки и Богдановки Донецкой области.

Контрнаступление ВСУ — что известно

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.