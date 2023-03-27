Бахмут остается направлением главного удара войск РФ — Череватый 27 марта, 19:46 Украинские военные отбивают атаки россиян в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Бахмут Донецкой области остается направлением главного удара врага. Он напомнил, что ВСУ удается сдерживать оккупантов уже почти 9 месяцев.

«Бахмут остается направлением главного удара в нашей оперативной зоне, где противник сосредотачивает главные усилия», — сказал он в эфире телемарафона.

Череватый уточнил, что за эти сутки в районе Бахмута и населенных пунктов Богдановка, Ивановское враг совершил 163 обстрела разными типами ствольной и реактивной артиллерии, произошло 19 боестолкновений и 3 авиаудара. В районе самого Бахмут произошло 30 обстрелов и 17 боестолкновений, добавил он.

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Он подчеркнул, что за сутки в указанном районе были уничтожены 124 оккупанта и еще 149 человека — получили ранения разной степени тяжести.

Комментируя недавнее заявление о стабилизации ситуации в Бахмуте, Череватый отметил, что украинские защитники знают намерения противника и свои силы, поэтому вовремя выстраивают рубежи обороны и наносят по врагу превентивные удары ракетными войсками и артиллерией.

«Мы знаем, где они сосредотачивают свои главные усилия и там мы их купируем. И самое главное, что уже в течение почти 9 месяцев мы не даем врагу прорваться через Бахмут, как он планировал, и системно прорвать нашу оборону, чтобы двигаться далее для выполнения своего главного оперативного задания в данный момент — полной оккупации Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул Череватый.

17 марта в НАТО заявили, что в ходе наступления на Бахмут РФ теряет до 1500 военных ежедневно.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс говорил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.