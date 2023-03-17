Россия ежедневно теряет до 1500 солдат в боях за Бахмут — НАТО 17 марта, 19:57 Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте.

Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО, сообщает The Guardian.

«Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем», — заявил он.

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Представитель НАТО добавил, что Украина несет «на порядок меньше потерь» в боях, где с обеих сторон расходуется «несколько тысяч» снарядов в день.

Он добавил, что пока неясно, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Мрачные, напряженные бои идут на линии фронта в городе вдоль реки, которая превратилась в «зону убийства».

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый ранее объяснял, что обороной Бахмута защитники Украины:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.