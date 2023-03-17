Россия ежедневно теряет до 1500 солдат в боях за Бахмут — НАТО
Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте.
Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО, сообщает The Guardian.
«Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем», — заявил он.
Представитель НАТО добавил, что Украина несет «на порядок меньше потерь» в боях, где с обеих сторон расходуется «несколько тысяч» снарядов в день.
Он добавил, что пока неясно, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Мрачные, напряженные бои идут на линии фронта в городе вдоль реки, которая превратилась в «зону убийства».
Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый ранее объяснял, что обороной Бахмута защитники Украины:
не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;
наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.