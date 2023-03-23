«Проехал по дороге смерти». Российская пропаганда в шоке от визита Зеленского в Бахмут — видео 23 марта, 10:48 Скабеева потребовала ответов, как Зеленский приезал в якобы окруженный город (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

Неожиданный визит президента Владимира Зеленского в Бахмут, который, как утверждали в РФ, уже практически «окружен» наемниками ЧВК Вагнера, шокировал российских пропагандистов.

Возмущенная поездкой украинского лидера ведущая программы Специальный выпуск Ольга Скабеева потребовала объяснений у одного из кремлевских военкоров Александра Сладкова, который ранее браво рапортовал у себя в Telegram о чуть ли не взятии города.

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«Что в итоге в Бахмуте? В украинских интернетах, я уверена, вы видели эти кадры. Сообщают, что Зеленский съездил. И якобы проехал по той самой дороге, как к ней не относись, дороге „смерти“, которую полностью контролируют российские артиллеристы. Ну, то есть не контролируют? Или Зеленский не съездил? Как там дела?», — поинтересовалась явно недовольная Скабеева.

В свою очередь растерянный Сладков предпочел уйти от прямого ответа, объяснив, что якобы не владеет всей информацией.

«Я не знаю ситуацию. Ну, коль вы спрашиваете. Ну, что-то происходит, я не знаю. Источники же разные бывают. Мы не можем питаться тем, что написано в Telegram в сводках каких-то», — ответил пропагандист, пытаясь снять с себя ответственность за предыдущие заявления.

И хотя ситуация вокруг Бахмута все еще остается очень сложной, визит Зеленского явно серьезно деморализовал россиян, ожидавших весной хоть каких-то достижений ВС РФ.