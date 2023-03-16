Россия потеряла в боях за Бахмут до 30 тысяч убитыми и ранеными — Британия в ОБСЕ 16 марта, 05:14 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.



Об этом сообщает Укринформ.

"В течение последней недели мы наблюдали интенсивные боевые действия в то время, как РФ продолжает наступление на Донбассе. Россия несет чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч вагнеровцев и регулярных российских военных - это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров", – заявил он.

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Он отметил, что большинство погибших – это боевики ЧВК Вагнера. За каждый километр захваченных территорий Россия теряет более 800 человек убитыми и ранеными.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.