«Ошибка пилота». Как могла произойти катастрофа с тремя опытными летчиками — интервью с авиаэкспертом Романенко 27 августа, 14:34 NV Премиум Место катастрофы в Житомирской области (Фото:Суспільне Житомир)

Уже сейчас известны имена трех опытных пилотов, погибших в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа: майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин, а также капитан Андрей Пильщиков с позывным Джус.

Как могла произойти трагедия, Radio NV выясняло у Валерия Романенко, авиаэксперта, ведущего научного сотрудника НАУ.

— Что мы должны знать об этих учебно-боевых самолетах Л-39, столкновение которых произошло в Житомирской области?

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— Это один из самых массовых в мире учебно-тренировочных [самолетов]. Он ни разу не боевой — учебно-тренировочный самолет. Двухместный, легенький самолет с одним двигателем, выпущенный в Чехии — с конца 60-х годов и где-то до конца 70-х годов. Сейчас его модификации находятся на вооружении в чешских и словацких Воздушных силах, но, конечно, радикально модернизированные варианты.

А те, которые у нас есть… Последние самолеты мы получили в конце 70-х годов.

[Для чего] этот самолет используется. Сначала летчики проходят первые полеты на поршневых самолетах производства Харьковского завода, а потом пересаживаются на этот самолет. Причем пересаживаются не сразу на самолет: сначала на тренажер для этого самолета, проходят определенный курс ознакомления с пилотажными возможностями машины, затем садятся в этот самолет.

А в наших подразделениях эти самолеты выполняют роли тренировочных. Если летчику нужно отработать какие-то элементы или он приходит после отпуска, то его проверяют на таком самолете, не потерял ли он навыки, что ему нужно отработать после какого-то перерыва.

— Мы с вами когда-то говорили, что переобучение с одного типа самолета на другой тип — это не одного дня дело. Л-39 еще и достаточно старый. Что на нем отрабатывают? Они сейчас актуальны?