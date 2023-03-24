Массированный удар авиабомбами: в Воздушных силах сообщили, откуда РФ атаковала Сумскую область 24 марта, 11:15 Воздушные силы сообщили подробности атаки на Сумскую область (иллюстративное фото) (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

В ночь на пятницу, 24 марта, десять российских истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

По данным командования, вражеская тактическая авиация была поднята с двух российских аэродромов Морозовск и Ахтубинск.

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Кроме того, войска РФ атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131. Пуски осуществлялись с северо-восточного направления.

Дроны Shahed атаковали Сумскую область и Кривой Рог.