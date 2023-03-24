Авиабомбы, Shahed, ракеты: Воздушные силы сообщили подробности о ночной атаке РФ
Россия массированно атаковала Украину в ночь на 24 марта (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Вечером и ночью российские оккупанты применили ракеты Х-59 на юге, авиабомбы в Сумской области, дроны Shahed на севере, а также нанесли удар по Кривому Рогу.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Он уточнил, что вечером 23 марта над Одесской областью уничтожили две ракеты Х-59.
Кроме того, около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами.
«Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО», — отметил Игнат.
Всего, по его словам, более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области.
Кроме того, при атаке войска РФ применили противолокационную ракету Х-31.
В Кривом Роге дроны Shahed попали в «определенные объекты», жертв и пострадавших нет. Всего РФ выпустила шесть иранских беспилотников.