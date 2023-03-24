Россия ночью массированно обстреляла Сумскую область. Есть погибшие и раненые 24 марта, 10:23 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Сумская ОВА/Facebook)

Российские оккупанты совершили массированный обстрел Сумской области, ударив по пяти поселковым общинам, в ночь на пятницу, 24 марта. В результате атак есть погибшие.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Военные РФ нанесли авиаудар по Белополью, обстреляли город из РСЗО Град (80 «прилетов») и со ствольной артиллерии (20 «прилетов»). В результате атаки погибли два человека, еще девять получили ранения. Разрушены административное здание, школа, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

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Также россияне ударили из реактивных систем залпового огня по городу Ворожба, повредив жилой дом и хозяйственное сооружение. Травмировался один человек. По агрофирме в Николаевской общине нанесли авиаудар. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.

В селе Выры Речковской общины оккупанты нанесли авиаудар и атаковали населенный пункт дроном-камикадзе — повреждены детсад, админздание; разрушена школа. По селу Речки ударили из артиллерии, повредив, в частности, здание гимназии. Также РФ обстреляла Новослободскую общину — обошлось без последствий.

Вечером и в ночь на 24 марта российские оккупанты применили ракеты Х-59 на юге, авиабомбы в Сумской области, дроны Shahed на севере, а также нанесли удар по Кривому Рогу. Также РФ атаковала ракетами пункт несокрушимости в Константиновке, убив пятерых человек.

