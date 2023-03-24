Этой ночью РФ атаковала Кривой Рог дронами Shahed: есть попадание пяти беспилотников
В Кривом Роге зафиксировали попадание пяти дронов Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на пятницу, 24 марта, РФ атаковала Кривой Рог иранскими беспилотниками Shahed. Есть попадание пяти дронов.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, один вражеский дрон удалось сбить.
Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Ее последствия выясняются.
Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке Shahed на город.