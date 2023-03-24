Этой ночью РФ атаковала Кривой Рог дронами Shahed: есть попадание пяти беспилотников

24 марта, 07:53
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В Кривом Роге зафиксировали попадание пяти дронов Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Кривом Роге зафиксировали попадание пяти дронов Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на пятницу, 24 марта, РФ атаковала Кривой Рог иранскими беспилотниками Shahed. Есть попадание пяти дронов.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, один вражеский дрон удалось сбить.

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Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Ее последствия выясняются.

Видео дня

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке Shahed на город.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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