Титанический труд. Командующий Воздушными силами показал, как защитники ночью сбивали шахеды — видео 13 сентября, 18:04 Защитники Украины сбивают шахед (Фото:скриншот видео / Микола Олещук / Telegram)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео работы мобильных огневых групп, которые сбивают ударные дроны, запущенные российскими оккупантами.

У себя в Telegram Олещук напомнил, что во время российской атаки ночью в среду, 13 сентября, над Одесской областью сбили более 30 иранских дронов.



«За этой цифрой — титанический труд украинских защитников. Особенно хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп! С каждым днем их меткость растет, с каждым боевым донесением у нас больший процент сбития ударных БПЛА средствами мобильных огневых групп всех Сил обороны!» — подчеркнул командующий.

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Он объяснил, что это позволяет Воздушным силам не тратить дефицитные зенитные управляемые ракеты на шахеды, а хранить их для вражеских самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

В ночь на 13 сентября Россия в течение почти пяти часов атаковала иранскими дронами-камикадзе Shahed юг Одесской области. Силы ПВО сбили 32 из 44 целей. Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта. Ранены семь человек — шесть водителей и один местный житель.

После атаки обломки дронов обнаружили в районе румынских сел Нуферу и Виктория.