Россия увеличила количество дронов во время последней атаки на Одесскую область — ОК Юг 13 сентября, 16:21 Последствия российской атаки на Одесскую область (Фото:Александр Кубраков / Facebook)

Страна-террорист Россия увеличила количество дронов во время ночной атаки на портовую инфраструктуру в Одесской области. Об этом рассказала руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в среду, 13 сентября.

Гуменюк заявила, что характерным признаком последней атаки было то, что враг в полтора раза увеличил количество дронов по сравнению с предыдущими разами. Цель атаки — прекратить участие Украины в зерновом процессе, подчеркнула спикер.



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Она отметила, что оккупанты пытались максимально повредить портовую и зерновую инфраструктуру в Одесской области и ударили дронами по стоянке крупного грузового транспорта, который использовали для доставки зерна с полей. Это зерно затем отправляли в другие страны в рамках зерновой инициативы.

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«Врагу не дает покоя то, что Украина, несмотря на прекращение функционирования зерновой инициативы в Черном море, активно участвует во всемирной продовольственной программе и выполняет свои обязательства перед странами, которые нуждаются в поставке продовольствия, которое мы пока можем поставлять», — добавила Гуменюк.

В ночь на 13 сентября Россия в течение почти пяти часов атаковала иранскими дронами-камикадзе Shahed юг Одесской области. Силы ПВО сбили 32 из 44 целей. Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта. Ранены семь человек — шесть водителей и один местный житель.

После атаки обломки дронов обнаружили в районе румынских сел Нуферу и Виктория.

Ранее в Румынии подтвердили, что на территории страны упали обломки дрона, запущенного страной-агрессором Россией по Украине, вероятно, ночью 4 сентября. До этого официальный Бухарест опровергал эту информацию.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.



С 18 июля в результате российских атак на украинские порты повреждены или частично разрушены 105 объектов портовой инфраструктуры. Удары по портам Дунайского кластера и блокировка морских портов привели к сокращению экспорта зерна в страны Азии, Африки и Европы почти на 3 млн тонн в месяц, заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.