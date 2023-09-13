В Румынии нашли обломки БПЛА после атаки России на Одесскую область

13 сентября, 13:51
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Шахед (Фото:tvtoront/Twitter)

Шахед (Фото:tvtoront/Twitter)

В Румынии обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны в Facebook.

Отмечается, что экипаж вертолета IAR 330 Puma военно-воздушных сил Румынии находится в районе городков Нуфурул и Виктория. Вероятные фрагменты беспилотника разбросаны на несколько десятков метров.

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Сообщается, что в область вероятного падения обломков отправлен очередной вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований и взятия образцов для проведения экспертизы.

В ведомстве пообещали обнародовать детали позже, в зависимости от полученных данных.

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Ранее Румыния уже сообщала об обнаружении фрагментов беспилотника, похожего на те, которые использует Россия примерно в 2,5 км к юго-востоку от румынского населенного пункта Плауру, расположенного на берегу Дуная.

Это произошло после того, как в ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины.

По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Об этом заявлял, в частности, представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Румыния Обломки Дроны Война России против Украины

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