В Румынии нашли обломки БПЛА после атаки России на Одесскую область 13 сентября, 13:51 Шахед (Фото:tvtoront/Twitter)

В Румынии обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны в Facebook.

Отмечается, что экипаж вертолета IAR 330 Puma военно-воздушных сил Румынии находится в районе городков Нуфурул и Виктория. Вероятные фрагменты беспилотника разбросаны на несколько десятков метров.

Видео дня

Сообщается, что в область вероятного падения обломков отправлен очередной вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований и взятия образцов для проведения экспертизы.

В ведомстве пообещали обнародовать детали позже, в зависимости от полученных данных.

Ранее Румыния уже сообщала об обнаружении фрагментов беспилотника, похожего на те, которые использует Россия примерно в 2,5 км к юго-востоку от румынского населенного пункта Плауру, расположенного на берегу Дуная.

Это произошло после того, как в ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины.

По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Об этом заявлял, в частности, представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.