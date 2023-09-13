В Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:51 среды, 13 сентября (Фото:Alert.in.ua)
В Одесской области объявлена воздушная тревога, передает местная ОВА в своем Telegram-канале.
В частности речь идет об Измаильском районе.
Канал Воздушных сил сообщает, что несколько групп ударных БпЛА — предположительно Shahed — из Черного моря направляются в южные районы Одесской области. Они движутся вдоль границы с Румынией.
Тревога продолжается и в Запорожье — также из-за дронов.
Вечером вторника, 12 сентября, российская армия обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате этого пострадали три человека, среди которых один сотрудник полиции.