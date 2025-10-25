В ночь на 25 октября оккупанты применили против Украины девять баллистических ракет Искандер-М и 62 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Армия страны-агрессора запускала ракеты Искандер-М из Ростовской и Курской областей (РФ), дроны — из Курска, Орла (РФ) и Гвардейского (временно оккупированная АР Крым).

Около 40 из БпЛА, атаковавших Украину, были шахедами.

Противовоздушную оборону обеспечивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинские силы сбили или подавили четыре баллистические ракеты и 50 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Враг попал пятью баллистическими ракетами и 12 ударными БпЛА по 11 локациям, а падение обломков зафиксировано на четырех локациях.

В Воздушных силах предупреждают, что атака продолжается, в воздушном пространстве до сих пор присутствуют несколько вражеских беспилотников.

Ночью 25 октября Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами, в результате чего возникли пожары в Дарницком и Деснянском районах. Погиб один человек, известно как минимум о десяти пострадавших. Поврежден детский сад и жилые дома, движение общественного транспорта задерживается из-за работы спасателей и перекрытия дорог.

К тому же, оккупанты атаковали Днепропетровскую область, где возникли пожары, повреждены жилые дома и газопровод. В результате обстрелов погибли два человека, еще семеро получили ранения. Украинская ПВО сбила шесть вражеских дронов.

