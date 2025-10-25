Россия ночью атаковала Украину девятью ракетами и более 60 дронами, зафиксированы попадания на 11 локациях — Воздушные силы ВСУ

25 октября, 09:26
Поделиться:
ПВО Украины ночью сбила 54 вражеские цели (Фото: REUTERS / Stringer)

ПВО Украины ночью сбила 54 вражеские цели (Фото: REUTERS / Stringer)

В ночь на 25 октября оккупанты применили против Украины девять баллистических ракет Искандер-М и 62 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Армия страны-агрессора запускала ракеты Искандер-М из Ростовской и Курской областей (РФ), дроны — из Курска, Орла (РФ) и Гвардейского (временно оккупированная АР Крым).

Реклама

Около 40 из БпЛА, атаковавших Украину, были шахедами.

Читайте также:
В Киеве после ночной атаки баллистикой частично перекрыто движение на левом берегу, общественный транспорт задерживается

Противовоздушную оборону обеспечивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинские силы сбили или подавили четыре баллистические ракеты и 50 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Враг попал пятью баллистическими ракетами и 12 ударными БпЛА по 11 локациям, а падение обломков зафиксировано на четырех локациях.

Читайте также:
Из-за удачных украинских атак режим Путина хочет призвать резервистов в попытке защитить НПЗ — Bloomberg

В Воздушных силах предупреждают, что атака продолжается, в воздушном пространстве до сих пор присутствуют несколько вражеских беспилотников.

Ночью 25 октября Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами, в результате чего возникли пожары в Дарницком и Деснянском районах. Погиб один человек, известно как минимум о десяти пострадавших. Поврежден детский сад и жилые дома, движение общественного транспорта задерживается из-за работы спасателей и перекрытия дорог.

К тому же, оккупанты атаковали Днепропетровскую область, где возникли пожары, повреждены жилые дома и газопровод. В результате обстрелов погибли два человека, еще семеро получили ранения. Украинская ПВО сбила шесть вражеских дронов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Обстрел Ракеты Беспилотники БПЛА ПВО Атака Война России против Украины Искандер Дроны Воздушные силы Вооруженных сил Украины шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies