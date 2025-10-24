Вечерняя атака РФ: в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
В ряде областей объявили воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в пятницу, 24 октября, в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных Силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
23:17. Воздушные силы сообщают о движении БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курс южный.
22:47 Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
22:39 В Воздушных Силах рассказали о движении БпЛА в регионах Украины:
- БпЛА в Киевской области изменил курс на Черниговскую область;
- БпЛА на востоке Черниговской области, курс южный;
- БпЛА на востоке Днепропетровской области, постоянно меняют направление движения;
- БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.
22:31 Отбой воздушной тревоги в Киеве.
22:23 Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на востоке Харьковской области.
22:22 В Воздушных Силах сообщили о БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Херсонскую/Николаевскую область. Также там предупредили о БпЛА севернее Броваров, курсом на Киев.
По состоянию на 22:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом: