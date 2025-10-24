Вечерняя атака РФ: в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА

24 октября, 23:17
В ряде областей объявили воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в пятницу, 24 октября, в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных Силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

23:17. Воздушные силы сообщают о движении БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курс южный.

22:47 Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

22:39 В Воздушных Силах рассказали о движении БпЛА в регионах Украины:

  • БпЛА в Киевской области изменил курс на Черниговскую область;
  • БпЛА на востоке Черниговской области, курс южный;
  • БпЛА на востоке Днепропетровской области, постоянно меняют направление движения;
  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.

22:31 Отбой воздушной тревоги в Киеве.

22:23 Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на востоке Харьковской области.

22:22 В Воздушных Силах сообщили о БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Херсонскую/Николаевскую область. Также там предупредили о БпЛА севернее Броваров, курсом на Киев.

По состоянию на 22:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Российская агрессия Атака Война России против Украины Воздушная тревога шахеды

