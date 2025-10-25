Россия атаковала Днепропетровскую область: возникли пожары, повреждены дома и газопровод, известно о двух погибших, семеро раненых

25 октября, 08:52
Последствия вражеского обстрела Днепропетровской области (Фото: Владислав Гайваненко)

В ночь на 25 октября армия страны-агрессора России нанесла удар по Днепропетровской области. В результате обстрела возникли пожары, повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

В частности, оккупанты атаковали Синельниковский район, где под обстрелы попали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская громады.

В результате ударов погибли два человека, еще семь получили ранения. Возникли пожары, повреждены жилые дома — как многоквартирные, так и частные, хозяйственные постройки, магазин и автомобили.

В Павлоградском районе российские беспилотники атаковали Вербковскую громаду, где повреждены объекты инфраструктуры.

Никополь снова подвергся обстрелам из беспилотников и артиллерии — там загорелись гараж и легковой автомобиль. По обновленным данным, в результате вчерашнего вечернего артобстрела в городе также повреждены два частных дома и газопровод.

Украинские силы противовоздушной обороны сбили в Днепропетровской области шесть вражеских дронов, сообщили в Воздушном командовании.

Ночью 25 октября Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами, в результате чего возникли пожары в Дарницком и Деснянском районах и пострадали девять человек. Поврежден детский сад и жилые дома, движение общественного транспорта задерживается из-за работы спасателей и перекрытия дорог.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Авто Российская агрессия Обстрел Инфраструктура Дом Беспилотники Днепропетровская область БПЛА Атака Война России против Украины Дроны Пожежа Пострадавшие погибшие на войне

