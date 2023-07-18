Зеленский об атаке Shahed: санкций недостаточно, надо ограничивать торговлю с террористом 18 июля, 23:55 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

РФ продолжает обстреливать Украину ракетами и дронами. Имеющихся санкций и давления против России недостаточно, мир должен ограничить торговые отношения с государством-террористом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности ракет и Шахедов, — каждый такой факт будет нашим аргументом, что имеющихся санкций и давления против России недостаточно», — говорится в заявлении.

Видео дня

Зеленский отметил, что мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора.

18 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты ночью атаковали Николаев иранскими дронами, которые состоят из иностранных комплектующих. Это причина, почему необходимо усиливать санкции против страны-агрессора России.

В ночь на вторник, 18 июля, Россия атаковала Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами Калибр и 36 ударными дронами типа Shahed. Силами ПВО уничтожены все шесть Калибров, 31 Шахед и один разведывательный БПЛА.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что после ночной атаки в областном центре есть попадание в объект промышленности. По его словам, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших от атаки нет.