Россия ночью запустила шесть Калибров и 36 «шахедов»: Воздушные силы рассказали, сколько целей удалось уничтожить 18 июля, 09:33 Уничтоженый иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на вторник, 18 июля, Россия атаковала Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами Калибр и 36 ударными дронами типа Shahed. Силами ПВО уничтожены все шесть Калибров, 31 «шахед» и один разведывательный БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

По их данным, пуски Калибров, вероятно, осуществлялись с российского фрегата Адмирал Эссен, а «шахедов» — из района полигона Чауда в Крыму.

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Сообщается, что крылатые ракеты Калибр и подавляющее большинство дронов-камикадзе были уничтожены на юге — в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поразили в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

В оперативном командовании Юг заявляли, что над Одессой сбили все шесть Калибров, над Одесской областью — 21 «шахед», но обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания были повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. В результате в собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве ночью было попадание в объект промышленности, в результате чего вспыхнул пожар. Он подтвердил, что в ночь на 18 июля силы и средства ПВО сбили над областью четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136.

Воздушные силы также заявили, что в течение 17 июля противовоздушной обороной было уничтожено три ударных БПЛА типа «шахед», один Ланцет и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.