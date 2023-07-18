Над Одессой ночью сбили шесть российских ракет: повреждены портовая инфраструктура и дома
Одесса (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)
Россияне атаковали Одессу в ночь на вторник, 18 июля, шестью крылатыми ракетами Калибр. Все сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают ОК Юг и глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По словам последнего, сначала россияне выпускали несколько волн ударных беспилотников для того, чтобы истощить ПВО, а затем атаковали город ракетами из акватории Черного моря.
Обломки сбитых ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина — его госпитализировали.
Также на подлете к Одесской области сбили 21 иранский дрон-камикадзе Shahed-136, а над Николаевской — четыре.
Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве было попадание в объект промышленности. Начался пожар, который уже потушили. Пострадавших в результате атаки нет.