Тегеран заинтересован. Эксперт объяснил, почему Россия стала больше использовать иранские шахеды против Украины 1 июня, 02:07 Александр Коваленко объяснил, почему Иран нарастил производство дронов-камикадзе, которыми РФ атакует Украину и ее столицу (Фото:Reuters / Valentyn Ogirenko)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о том, почему РФ стала чаще использовать иранские дроны для массированных атак по Украине и Киеву.

Активное использование врагом иранских ударных дронов может говорить о том, что россияне стали получать эти беспилотники не в формате партий, а потоково, считает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

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«Если в 2022 году у Тегерана было ограниченное производство этих дронов и его производственные линии могли производить примерно 50 единиц Shahed 136 и такое же количество Shahed 131, то сейчас есть опасения, что иранцы вышли на другие масштабы производства, которые превышают прошлогодние показатели», — приводит в интервью NV статистику военный эксперт.

В первую очередь, это объясняется тем, что Тегеран увидел заинтересованность, и не только финансовую. «Ведь известно, что Иран уже стал оператором многоцелевых истребителей Су-35, которые поставляются из России», — объясняет Коваленко. Таким образом власти Ирана могут быть заинтересованы в сотрудничестве с РФ, а потому увеличили производство дронов-камикадзе. «Предполагаю, что даже какие-то технические и технологические моменты Иран решил с помощью России, что позволило нарастить производство шахедов в несколько раз», — считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

Инфографика: NV

Напомним, в ночь на 28 мая, за считанные часы до начала официального празднования Дня Киева, россияне нанесли массированную атаку иранскими дронами-камикадзе, выпустив по Украине рекордные 59 шахедов. Большинство из них враг направил на украинскую столицу. Следующей ночью агрессор выпустил 38 дронов, а в ночь на 30 мая на Киев полетел еще 31 дрон. Все вражеские атаки с применением иранских беспилотников были отражены силами украинской ПВО.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь.