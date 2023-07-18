Ночная атака РФ: в Одессе сбили все шесть Калибров, обломки повредили порт, в Одесской и Николаевской областях сбито 25 «шахедов» — главное 18 июля, 07:48 Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)

В ночь на 18 июля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами Калибр. Главными целями атаки стали южные области Украины, в частности Одесса и Николаев.



NV следит за последствиями ночной атаки.

07:43 Над Одессой сбили все шесть Калибров, над Одесской областью — 21 «шахед», над Николаевской — 4 дрона-камикадзе

По информации ОК Юг, ночью Россия атаковала Одессу шестью ракетами Калибр с Черного моря, все их сбила ПВО.

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«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбитых ракет повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу», — уточнили в ОК Юг.

Также над Одесской области сбили 21 беспилотник Shahed-136, а над Николаевской областью — 4 «шахеда».

07:18 Генштаб ВСУ подтвердил, что РФ ночью применила и дроны, и ракеты

«Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — говорится в утренней сводке Генштаба.



04:40 Отбой тревоги по всем областям

Фото: Мапа тривог

04:00 Повторные взрывы в Одессе

03:33 Тревога распространилась на Полтавскую область

03:30 В Одессе вновь прогремели взрывы

«Враг атакует южные регионы беспилотными ударными аппаратами. Вероятны несколько волн атак», — заявил Назаров.

Он отметил, что также в Черном море наблюдается активность ракетоносителей — поэтому угроза повышена.

Взрывы уже прогремели в Николаеве и Одессе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в Николаеве вспыхнул пожар вследствие атаки. Об этом сообщил и мэр города Алксандр Сенкевич.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что враг осуществляет комбинированную атаку. Тревога объявлена в ряде областей.

Фото: Карта тревог