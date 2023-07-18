Ночная атака РФ: в Одессе сбили все шесть Калибров, обломки повредили порт, в Одесской и Николаевской областях сбито 25 «шахедов» — главное
Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)
В ночь на 18 июля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами Калибр. Главными целями атаки стали южные области Украины, в частности Одесса и Николаев.
NV следит за последствиями ночной атаки.
07:43 Над Одессой сбили все шесть Калибров, над Одесской областью — 21 «шахед», над Николаевской — 4 дрона-камикадзе
По информации ОК Юг, ночью Россия атаковала Одессу шестью ракетами Калибр с Черного моря, все их сбила ПВО.
«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбитых ракет повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу», — уточнили в ОК Юг.
Также над Одесской области сбили 21 беспилотник Shahed-136, а над Николаевской областью — 4 «шахеда».
07:18 Генштаб ВСУ подтвердил, что РФ ночью применила и дроны, и ракеты
«Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — говорится в утренней сводке Генштаба.
04:40 Отбой тревоги по всем областям
04:00 Повторные взрывы в Одессе
03:33 Тревога распространилась на Полтавскую область
03:30 В Одессе вновь прогремели взрывы
«Враг атакует южные регионы беспилотными ударными аппаратами. Вероятны несколько волн атак», — заявил Назаров.
Он отметил, что также в Черном море наблюдается активность ракетоносителей — поэтому угроза повышена.
Взрывы уже прогремели в Николаеве и Одессе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в Николаеве вспыхнул пожар вследствие атаки. Об этом сообщил и мэр города Алксандр Сенкевич.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что враг осуществляет комбинированную атаку. Тревога объявлена в ряде областей.