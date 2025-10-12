Россияне атаковали Чернигов БпЛА: пятеро раненых, один из них в тяжелом состоянии

12 октября, 15:43
Россияне атаковали Чернигов 12 октября, в городе прогремело два взрыва (Фото: via Думская / Telegram)

Российские оккупанты в воскресенье, 12 октября, атаковали Чернигов беспилотниками. В городе было слышно два взрыва. Об этом сообщил глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Он отметил, что, по уточненной информации, в результате атаки пострадали пять человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 12 октября россияне атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также управляемой авиационной ракетой Х-31.

Рядом с домами и АЗС. В Черниговской области нашли боевую часть ракеты Искандер-К

В ночь на 5 октября россияне атаковали Чернигов и область ударными дронами типа Shahed. Оккупанты попали в одно из местных предприятий. В результате на территории предприятия вспыхнул пожар. Также был поврежден энергообъект, из-за чего в одном из районов Чернигова произошло аварийное отключение электроэнергии.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Российская агрессия Чернигов БПЛА Атака Агрессия РФ Война России против Украины Дроны

Поделиться:

