Рядом с домами и АЗС. В Черниговской области нашли боевую часть ракеты Искандер-К

Саперы ГСЧС нашли и обезвредили Искандер-К на Черниговщине (Фото: ГСЧС Черниговщины)

В Черниговской области пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты Искандер-К. Она упала на приусадебный участок, но не взорвалась.

Об этом 11 октября сообщили в ГСЧС Украины.

«Опасность была особенно высокой, ведь рядом находились жилые дома и автозаправочная станция», — отметили там.

Специалисты идентифицировали боеприпас и с помощью специальной техники перевезли его для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

Фото: ГСЧС Черниговщины

В ночь на 10 октября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив почти 500 ракет и дронов.

По данным Воздушных сил, во время обстрела было уничтожено или подавлено 420 воздушных целей, среди них: 405 ударных дронов, одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал, четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, девять крылатых ракет Искандер-К и 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.