Духовный советник Трампа об ударе РФ по Украине: Такова жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим

Пастор Марк Бернс во время визита в Украину во время визита в Украину (Фото: Главный раввин Украины / Facebook)

Духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс прокомментировал массированный удар России по Украине в ночь на воскресенье, 28 сентября.

Он написал в X, что сейчас Украина, в частности Киев, находится под «безжалостным ракетным обстрелом».

«Взрывы сотрясают улицы. Силы противовоздушной обороны пытаются защитить невинных людей. Такова жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим», — написал он.

По словам Бернса, он задает себе вопрос: «Как человечество пройдет это испытание в момент, когда зло так открыто вырывается наружу? Как нам стать достаточно сильными, чтобы противостоять ему и победить его?»

Его ответ, по словам Бернса, заключался в том, что человечество сделает это, «опираясь на веру, а не на страх».

«Объединившись между странами, а не разделяясь по границам. Говоря правду, когда звучит ложь, и любя тех, кто подвергается нападениям», — написал он.

28 сентября РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли четыре человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.