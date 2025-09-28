Армия РФ атаковала Запорожье: ракета попала в многоэтажку, пострадали более 30 человек

Последствия российского удара по Запорожью в ночь на 28 сентября (Фото: Иван Федоров/Telegram)

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты нанесли ряд ударов по Запорожью . Десятки людей получили ранения.

20:35. Число пострадавших от российского удара по Запорожье выросло до 42, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



14:37. Число пострадавших составляет 34 человека, шестеро госпитализированы, в том числе и трое детей, написал Федоров.

11:34. Известно уже о 31 раненом в результате ночной атаки, написал Иван Федоров. 10 человек сейчас в больнице, 21 — после помощи медиков на амбулаторном лечении.

10:00. В ОВА сообщили, что количество раненых в результате удара возросло до 27, среди них — трое детей. Люди продолжают обращаться за помощью к медикам.

08:08. Количество пострадавших в результате атаки на Запорожье возросло до 21, сообщили в ОВА. Два человека в тяжелом состоянии.

07:30. Федоров заявил, что россияне нанесли по городу по меньшей мере два удара. В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры. Предварительно, получили ранения два человека. Всего в городе 16 пострадавших, в том числе трое детей, из-за прилета ракеты по многоэтажке.

За эту ночь в результате вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

Всего пострадали девять домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены и нежилые помещения.

В течение суток оккупанты нанесли 727 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Россияне ударили двумя ракетами, осуществили семь авиационных ударов, применили 526 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV), осуществили девять обстрелов из РСЗО и 183 артиллерийских удара.

02:48. Как сообщил Иван Федоров, количество пострадавших в результате удара РФ по Запорожью возросло до трех.

За помощью к медикам обратилась 22-летняя женщина.

Об ударе по городу сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

«Сейчас двое мужчин обратились за помощью врачей — 21 и 32 лет. Медики оказывают помощь», — отметил он.

По словам Федорова, россияне попали по частному дому и автозаправке. В одном из районов города вспыхнул пожар.

