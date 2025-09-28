В Одесской области российские оккупанты ударили по винзаводу, уничтожен цех и склад

28 сентября, 09:15
В Одесской области оккупанты ударили по винзаводу (Фото: Олег Кипер / Telegram)

В Одесской области оккупанты ударили по винзаводу (Фото: Олег Кипер / Telegram)

В воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты нанесли удар по винному заводу в Одесской области, в результате чего был уничтожен цех и склад готовой продукции. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В ГСЧС уточнили, что россияне атаковали область ударными БПЛА.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

В результате атаки возникло разрушение и пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также повреждена крыша частного жилого дома.

Пострадавших в результате атаки нет, рабочую смену в составе 50 человек эвакуировали.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия РФ атаковала Киев шахедами и ракетами. Повреждения домов зафиксированы в пяти районах города. В столице по меньшей мере трое погибших, среди них 12-летняя девочка.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты нанесли четыре удара по Запорожью. По меньшей мере 21 человек получили ранения.

