В ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли удар по Петропавловской Борщаговке (Фото: Сергей Окунев / NV)

В ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли удар по Петропавловской Борщаговке Киевской области, в результате чего одно из зданий было практически разрушено.

Армия РФ атаковала Киев и пригород шахедами и ракетами. Повреждения домов зафиксированы в пяти районах города.

NV публикует фоторепортаж с места трагедии.

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

В Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — 12-летняя девочка.

Реклама

В Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах пятиэтажного жилого дома. Пожар локализовали.

Также в результате атаки произошел пожар на 3−4 этажах государственного медучреждения в Соломенском районе и падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку.

В Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частную усадьбу.

В Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар. Его уже ликвидировали. Также в Святошинском районе падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории.

В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА на три частных жилых дома.

В Днепровском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание автомобилей на парковке. Пожар ликвидировали.

В Оболонском районе обломки упали, в частности, на нежилую застройку, а также, предварительно, вблизи жилых домов.