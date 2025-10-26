В результате атаки пять человек получили ранения различной степени тяжести (Фото: Сумська обласна прокуратура via Facebook)

26 октября в Сумском районе Россия атаковала дроном рейсовый микроавтобус, который ехал по трассе Сумы — Белополье, в результате чего были ранены пять человек.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, опубликовав фото полностью сгоревшего микроавтобуса.

Атака произошла в 16:50, на тот момент в микроавтобусе находились водитель и пятеро пассажиров. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Глава Сумской ОВА Олег Григоров опубликовал еще одно фото сгоревшего микроавтобуса и уточнил, что россияне нанесли прицельный удар по пассажирскому транспорту, который двигался в сторону Сум, возле Николаевской сельской громады.

Фото: Олег Григоров via Telegram

Григоров также сообщил, что среди раненых есть несовершеннолетний ребенок, а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Пострадавших оперативно эвакуировали.

Глава ОВА отметил, что рейсовый транспорт не должен был двигаться по этому участку трассы, поскольку для перевозок определены другие маршруты.

Ранее сообщалось, что около 14:20 Россия ударила по Сумах беспилотником Италмас, что вызвало пожар на крыше многоэтажки.