Россия ударила по многоэтажке в Сумах дроном Италмас, вызвав пожар

26 октября, 16:24
Поврежденная в результате атаки российского дрона Италмас крыша многоэтажки в Сумах, 26 октября (Фото: Сергій Кривошеєнко via Telegram)

Россия ударила по Сумах беспилотником Италмас, что вызвало пожар на крыше многоэтажки, его уже потушили

По информации Сумской МВА, около 14:20 оккупанты ударили беспилотником по Сумах.

В сообщении отмечается, что дрон попал в крышу многоэтажки в Заречном районе города.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что удар был осуществлен дроном Италмас и в результате него на крыше многоэтажки произошло возгорание.

Сейчас пожар ликвидировали.

Позже Кобзарь сообщил, что в результате атаки 44-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Медики оказали ей помощь, сейчас ее состояние стабильное.

