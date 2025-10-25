«По данным нашего Ситуационного центра, БпЛА типа Молния выступала носителем для двух FPV-дронов. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе», — заявил Терехов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Молния, которая была носителем FPV-дронов, упала на крышу общежития в Киевском районе Харькова, а его боевая часть упала рядом со зданием, где сейчас работают взрывотехники.

Также мэр Харькова сообщил, что пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 17:27 сообщил, что, по предварительным данным, падение беспилотника типа Молния зафиксировано в Шевченковском районе Харькова.

В 17:48 он добавил, что, по уточненным данным, россияне атаковали Харьков двумя беспилотниками, один из которых попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повредив кровлю.

«Второй дрон не сдетонировал. Его обнаружили на крыше пятиэтажного дома в Киевском районе», — говорится в публикации главы ОВА.

Синегубов заявил, что, по предварительным данным, пострадавших не было.

Позже он тоже написал, что из-за попадания дрона в Шевченковском районе Харькова пять человек испытали острую реакцию на стресс, уточнив, что это 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и мальчики-подростки в возрасте 13 и 15 лет.