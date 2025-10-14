Россия ночью атаковала Украину 96 дронами, зафиксировано попадание 27 БпЛА — Воздушные силы

14 октября, 08:50
ПВО Украины обезвредила 69 российских дронов ночью 14 октября 2025 года (Фото: Воздушные силы ВСУ)

В ночь на вторник, 14 октября, российская армия атаковала Украину 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них — шахеты. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 69 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре Украины.

Российские оккупанты запустили беспилотники из Миллерово, Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (ВОТ Крыма).

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Украинские военные зафиксировали попадание 27 ударных БпЛА на семи локациях, а также падение сбитых на одной локации.

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько российских дронов.

Ночью россияне нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области. Без света осталось пять населенных пунктов. В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

