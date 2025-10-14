Россияне атаковали энергетические объекты Кировоградской области: изменено движение поездов, есть разрушения
Российские оккупанты нанесли удар по Кировоградской области (Фото: ГСЧС)
В ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области. Есть изменения в движении поездов.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
По его данным, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось пять населенных пунктов. Все пожары удалось ликвидировать, соответствующие службы работают на местах событий.
Он уточнил, что жертв и пострадавших нет.
В ГСЧС также показали последствия российского обстрела Кировоградской области.
В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов. По сменному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:
- № 6035/6036 Помошная — Долинская (вместо Помошная — Знаменка);
- № 6041 Долинская — Помошная;
- № 6466/6455 Высунь — Пятихатки (вместо Тимково — Пятихатки);
- № 6487 Кривой Рог — Высунь (вместо Кривой Рог — Тимково);
- № 6488 Высунь — Кривой Рог (вместо Тимково — Кривой Рог).
Также 14 октября временно не будут курсировать поезда № 6039 Долинская — Тимково и № 6040 Тимково — Долинская.