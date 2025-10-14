Россияне атаковали энергетические объекты Кировоградской области: изменено движение поездов, есть разрушения

В ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области. Есть изменения в движении поездов.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его данным, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось пять населенных пунктов. Все пожары удалось ликвидировать, соответствующие службы работают на местах событий.

Он уточнил, что жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС также показали последствия российского обстрела Кировоградской области.

Фото: ГСЧС

В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов. По сменному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:

№ 6035/6036 Помошная — Долинская ( вместо Помошная — Знаменка);

вместо Помошная — Знаменка); № 6041 Долинская — Помошная;

№ 6466/6455 Высунь — Пятихатки ( вместо Тимково — Пятихатки);

вместо Тимково — Пятихатки); № 6487 Кривой Рог — Высунь ( вместо Кривой Рог — Тимково);

вместо Кривой Рог — Тимково); № 6488 Высунь — Кривой Рог ( вместо Тимково — Кривой Рог).

Также 14 октября временно не будут курсировать поезда № 6039 Долинская — Тимково и № 6040 Тимково — Долинская.