Россияне атаковали энергетические объекты Кировоградской области: изменено движение поездов, есть разрушения

14 октября, 07:51
Российские оккупанты нанесли удар по Кировоградской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области. Есть изменения в движении поездов.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его данным, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось пять населенных пунктов. Все пожары удалось ликвидировать, соответствующие службы работают на местах событий.

Он уточнил, что жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС также показали последствия российского обстрела Кировоградской области.

ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов. По сменному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:

  • № 6035/6036 Помошная — Долинская (вместо Помошная — Знаменка);
  • № 6041 Долинская — Помошная;
  • № 6466/6455 Высунь — Пятихатки (вместо Тимково — Пятихатки);
  • № 6487 Кривой Рог — Высунь (вместо Кривой Рог — Тимково);
  • № 6488 Высунь — Кривой Рог (вместо Тимково — Кривой Рог).

Также 14 октября временно не будут курсировать поезда № 6039 Долинская — Тимково и № 6040 Тимково — Долинская.

