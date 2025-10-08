Россия использует по меньшей мере три разные модели дронов Shahed/Герань для обстрелов Украины: в чем их существенные отличия

8 октября, 23:04
РФ использует три модели шахедов для обстрелов Украины (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

РФ использует три модели шахедов для обстрелов Украины (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

Россия использует как минимум три разные модели дронов Shahed/Герань, и в каждой из них обнаружены существенные различия в составе иностранных компонентов, заявил советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Об этом в среду, 8 октября, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, который вместе с Власюком провел встречу с представителями посольств стран «Группы семи».

По словам Власюка, наиболее насыщенной импортной электроникой оказалась модель Shahed Alabuga — в ней зафиксировали 294 единицы импортных компонентов. Среди поставщиков доминируют Китай и Тайвань (примерно 120 элементов) и США (около 100).

В Alabuga используются процессоры, микроконтроллеры, аналого-цифровые преобразователи и другие высокотехнологичные элементы; по сути это сборка на иностранной электронике с незначительными техническими переделками. Характерная черта — попытки интегрировать российские корпусные и вспомогательные элементы, тогда как критическая электроника остается зарубежной.

Сергей Кислица / X
Фото: Сергей Кислица / X

В то же время модификация Shahed Izhevsk демонстрирует заметную локализацию: в ней обнаружили 112 импортных деталей, в том числе по ~40 компонентов из США и Китая/Тайваня. В этой версии применен российский навигационный модуль и больше деталей внутреннего производства; конструкция в целом упрощена и «экономна».

Сергей Кислица / X
Фото: Сергей Кислица / X

«Можно рассматривать как попытку России перейти к собственной адаптации с меньшим уровнем зависимости от импорта, но без критической электроники все равно не обходится», — заявил Власюк.

Классическая иранская версия Shahed содержит около 105 импортных компонентов, из которых около 40 происходят из США. Она отличается типичной компоновкой и сравнительно более качественным корпусом.

Сергей Кислица / X
Фото: Сергей Кислица / X

«С точки зрения боевого применения разницы нет. В то же время абсолютно справедливое удивление (мягко говоря), что до сих пор доступно такое количество компонентов. Изготовленных в 2022, 2023 и 2024 годах. Для организации производств, используют также материалы и средства производства», — подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.

Инфографика: NV
