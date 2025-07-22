Украинская разведка показала составляющие нового российского БпЛА, у которого есть китайские компоненты

Главное управление разведки Украины опубликовало составляющие нового БПЛА, который россияне используют как разведчик и фальш-цель для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки.

В сообщении говорится, что по отдельным данным он также может нести боевую часть весом до 15 кг.

Аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136, но значительно меньше. Все составляющие и блоки китайского происхождения, заявляют в разведке.

Реклама

В частности, полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито — от одной китайской компании CUAV Technology, специализирующейся на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БпЛА.

В октябре 2022 года компания объявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и РФ с целью недопущения ее использования в военных целях.

Однако в 2023 году в России презентовали БпЛА вертикального взлета якобы собственной разработки, который оказался изделием CUAV Technology, доступным на Aliexpress.

Кроме продукции CUAV, в таких БпЛА используются двигатель и электронный модуль зажигания бренда DLE, сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания.

БпЛА также оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Как и оригинальный образец, китайское изделие предназначено для передачи данных на большом расстоянии (до 40 км в прямой видимости в зависимости от антенны).

Инфографика: ГУР

Указанное устройство позволяет организовывать канал передачи данных от беспилотника к его наземной станции или от БпЛА до БпЛА, расширяя таким образом возможности ведения разведки.

Двигатели DLE ранее уже использовались РФ в БпЛА Гербера и Пародия.

Ранее Анатолий Храпчинский, бывший офицер Воздушных сил, назвал NV четыре условия, при которых БпЛА-перехватчики станут оружием массового применения.