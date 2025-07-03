Анатолий Храпчинский, бывший офицер Воздушных сил, назвал NV четыре условия, при которых БпЛА-перехватчики станут оружием массового применения.

Перспективы серийного производства дронов-перехватчиков уже обсуждаются на самом высоком государственном уровне, отметил в интервью NV Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании Piranha Tech (разработчик и производитель средств РЭБ/РЭР) и бывший офицер Воздушных сил.

Однако эксперт подчеркнул: серийное производство — это не просто «взять и собрать партию дронов».

По его словам, для того, чтобы это действительно заработало в масштабах государства, необходимо несколько ключевых условий:

Кодификация и стандартизация: беспилотник должен иметь официальный статус, пройти техническую приемку и быть допущенным к эксплуатации в ВСУ. Без этого нельзя осуществлять централизованные закупки.

Унификация принципов применения: нужна единая логика использования, общие протоколы связи, управления и наведения, чтобы не создавать «зоопарк» из десятков различных платформ, которые сложно интегрировать между собой.

Модульный подход к разработке: это позволит масштабировать производство, обновлять отдельные компоненты без полной замены платформы, а также повысит ремонтопригодность даже в условиях фронта.

Доказанная эффективность: показатель успешного перехвата должен быть не менее 70%. Только тогда можно говорить о реальной боевой ценности системы.

«То есть не достаточно просто иметь дрон, который что-то сбивает. Нужно встроить его в систему ПВО, сделать его частью более широкого эшелонированного комплекса — с датчиками, РЭБ, системами наведения и обмена данными», — подчеркнул эксперт.

Храпчинский добавил, что серийное производство станет возможным только тогда, когда усилия инженеров, производителей, армии и государства объединятся в единую экосистему.

«Если это удастся, мы получим не только эффективный инструмент для фронта, но и технологический продукт, способный выйти на экспорт», — добавил он.