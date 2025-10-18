В ночь на 18 октября оккупанты применили против Украины три зенитные управляемые ракеты С-300 и 164 ударные БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российская армия запускала ракеты С-300 из Курской области (РФ), а дроны — из Миллерово, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска (РФ).

Примерно 100 дронов, атаковавших Украину, были шахедами.

Атаки отражались силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ, дроновых систем и мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 136 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 12 локациях, обломки сбитых БпЛА упали на 4 локациях.

В Воздушных силах предупреждают, что атака продолжается, в воздушном пространстве до сих пор присутствуют несколько вражеских беспилотников.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночью 18 октября в ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. В Запорожье в результате атаки шахедами загорелось одно из учебных заведений, сообщили в ОВА.

В Полтаве в результате ночного удара российских шахедов вспыхнул пожар на складе предприятия площадью 1500 м², пострадавших нет.

Также взрывы раздавались в Харьковской области. Мэр Чугуева Галина Минаева заявила об обесточивании города.