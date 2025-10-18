Россия ночью атаковала Украину более 160 дронами, зафиксировано попадание 27 БпЛА — Воздушные силы ВСУ

18 октября, 09:53
Поделиться:
ПВО Украины ночью сбила 136 вражеских дронов (Фото: REUTERS / Stringer)

ПВО Украины ночью сбила 136 вражеских дронов (Фото: REUTERS / Stringer)

В ночь на 18 октября оккупанты применили против Украины три зенитные управляемые ракеты С-300 и 164 ударные БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российская армия запускала ракеты С-300 из Курской области (РФ), а дроны — из Миллерово, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска (РФ).

Примерно 100 дронов, атаковавших Украину, были шахедами.

Реклама

Читайте также:
Россия нанесла три удара: в Запорожье после ночной атаки шахедами зафиксировано попадание в учебное заведение, возникли пожары — видео

Атаки отражались силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ, дроновых систем и мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 136 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 12 локациях, обломки сбитых БпЛА упали на 4 локациях.

В Воздушных силах предупреждают, что атака продолжается, в воздушном пространстве до сих пор присутствуют несколько вражеских беспилотников.

Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночью 18 октября в ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. В Запорожье в результате атаки шахедами загорелось одно из учебных заведений, сообщили в ОВА.

В Полтаве в результате ночного удара российских шахедов вспыхнул пожар на складе предприятия площадью 1500 м², пострадавших нет.

Также взрывы раздавались в Харьковской области. Мэр Чугуева Галина Минаева заявила об обесточивании города.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Обстрел Беспилотники БПЛА ПВО Атака Война России против Украины ЗРК С-300 Дроны Воздушные силы Вооруженных сил Украины шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies