ПВО обезвредила 35 из 70 российских дронов в ночь на 17 октября (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на пятницу, 17 октября, армия страны-агрессора России атаковала Украину 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — шахматы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушной обороной Украины было сбито или подавлено 35 вражеских дронов на севере и востоке страны.

Российские оккупанты запустили беспилотники из Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Чауды (ВОТ Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Украинские военные зафиксировали попадание 31 ударного БпЛА в 10 местах, а также падение обломков на двух локациях.

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько российских дронов.

Ночью россияне массированно атаковали шахедами инфраструктуру Кривого Рога Днепропетровской области, в результате чего без электроэнергии остаются по меньшей мере 25 населенных пунктов.