Россия атаковала Запорожье: попала в админздание и учебное заведение

Враг в ночь на 18 октября атаковал Запорожье. В результате обстрела возник пожар в учебном заведении.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

В полночь оккупанты ударили «шахедом» по одному из учебных заведений. В результате удара загорелось трехэтажное здание, но пожар уже укрощен.

Реклама

Кроме того, в результате обстрела возник пожар в административном здании.

«Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала», — отметил он.