Россия атаковала Запорожье: попала в админздание и учебное заведение
В результате удара загорелось трехэтажное здание (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp/)
Враг в ночь на 18 октября атаковал Запорожье. В результате обстрела возник пожар в учебном заведении.
Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.
В полночь оккупанты ударили «шахедом» по одному из учебных заведений. В результате удара загорелось трехэтажное здание, но пожар уже укрощен.
Кроме того, в результате обстрела возник пожар в административном здании.
«Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала», — отметил он.