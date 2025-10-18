Россия атаковала Запорожье: попала в админздание и учебное заведение

18 октября, 02:29
В результате удара загорелось трехэтажное здание (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp/)

Враг в ночь на 18 октября атаковал Запорожье. В результате обстрела возник пожар в учебном заведении.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

В полночь оккупанты ударили «шахедом» по одному из учебных заведений. В результате удара загорелось трехэтажное здание, но пожар уже укрощен.

Кроме того, в результате обстрела возник пожар в административном здании.

«Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала», — отметил он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Война России против Украины шахеды атака шахедов

