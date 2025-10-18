Россия атаковала Полтаву шахедами, возник масштабный пожар на складе предприятия — фото
В Полтаве горел склад предприятия на площади 1500 кв. м, 18 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавской области)
В Полтаве в результате российского удара шахедами в ночь на субботу, 18 октября, возник пожар на складе готовой продукции одного из предприятий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание распространилось на 1500 квадратных метров, спасатели ликвидировали огонь.
Глава Полтавской ОВА Владимир Когут добавил, что пожар возник в Полтавском районе. Пострадавших нет.
К тушению огня привлекали 63 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС.
Ночью 18 октября в ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. В Запорожье в результате атаки шахедами загорелось одно из учебных заведений, сообщили в ОВА.
Также взрывы раздавались в Харькове и области. Мэр Чугуева Галина Минаева заявила об обесточивании города.