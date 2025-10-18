В Полтаве горел склад предприятия на площади 1500 кв. м, 18 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавской области)

В Полтаве в результате российского удара шахедами в ночь на субботу, 18 октября, возник пожар на складе готовой продукции одного из предприятий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание распространилось на 1500 квадратных метров, спасатели ликвидировали огонь.

Фото: ГСЧС Полтавской облсти

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут добавил, что пожар возник в Полтавском районе. Пострадавших нет.

К тушению огня привлекали 63 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС.

Ночью 18 октября в ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. В Запорожье в результате атаки шахедами загорелось одно из учебных заведений, сообщили в ОВА.

Также взрывы раздавались в Харькове и области. Мэр Чугуева Галина Минаева заявила об обесточивании города.