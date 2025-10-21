Россияне прицельно ударили дроном по перекрестку в Сумах: девять человек пострадали

Как заявил мэр Сум Артем Кобзарь, атаки вражеского беспилотника типа Италмас по дорожному покрытию произошла около 16:30 21 октября (Фото: t.me/hryhorov_oleg)

Российские оккупанты нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуре в Сумах — атаковали перекресток, в результате чего пострадали 9 горожан и повреждены автомобили.

Об этом сообщил 21 октября глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«Вражеский ударный БПЛА прицельно ударил по перекрестку. Повреждены автомобили, гражданская инфраструктура. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Как сообщила корреспондентка Суспільного, российский беспилотник попал в проезжую часть.

«Сейчас травмированные находятся в больнице. Повреждены автомобили, линии электропередач. На месте работают все службы», — сообщила она.

Как позднее уточнил мэр Сум Артем Кобзарь, атаки вражеского беспилотника типа Италмас по дорожному покрытию произошла около 16:30.

«В результате удара повреждено более 10 автомобилей, выбиты окна в многоквартирных домах. На данный момент известно о девяти раненых людях. На месте происшествия работают все необходимые службы. Завтра в 9:00 начнет работу мобильный штаб — все, кто нуждается в помощи, смогут ее получить», — подытожил он.

20 октября в Укрзализныце сообщали, что из-за обстрелов российских захватчиков повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, поэтому некоторые поезда совершали рейсы с задержками.

В тот же день часть районов Сум осталась без электроэнергии, что также привело к перебоям с водоснабжением, сообщали сотрудники АО Сумыоблэнерго.

При этом, как отмечали в Сумском горводоканале сообщили об обесточивании одного из водозаборов Сум. Это связано с ремонтными работами, которые проводят энергетики. Водоснабжение восстановят после завершения ремонтных мероприятий, отметили в компании.