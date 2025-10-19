Россияне атаковали шахту в Днепропетровской области, под землей находится почти 200 работников

19 октября, 20:24
Россияне 19 октября атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области (фото иллюстративное) (Фото: ДТЭК / Telegram)

Российские оккупанты совершили массированную атаку на шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Об этом сообщили в компании в воскресенье, 19 октября.

В ДТЭК отметили, что во время российского удара под землей находилось 192 работника шахты. Сейчас продолжается их эвакуация.

В компании отметили, что за последние два месяца это уже четвертая масштабная российская атака на угольные предприятия ДТЭК.

Ранее в ночь на 16 октября россияне атаковали объекты газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области, в результате чего они остановили работу.

Также 9 октября войска страны-агрессора России нанесли удар по энергообъекту ДТЭК в Одесской области, предприятие получило значительные повреждения.

8 октября россияне ударили по фабрике в Донецкой области, где осуществляется обогащение угля для тепловых электростанций. Ранее в тот же день оккупанты атаковали теплоэлектростанцию, в результате чего пострадали двое энергетиков. По данным компании, оборудование станции получило серьезные повреждения.

