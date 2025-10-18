Россияне с ночи атакуют Сумы: повреждена заправка, есть пострадавшие

Последствия российского удара по заправке в Сумах, 18 октября 2025 года (Фото: Кадр видео Суспільне Суми via Telegram)

Днем 18 октября в Сумах прогремело несколько взрывов во время атаки российских беспилотников. Была повреждена автозаправка, в результате чего пострадали два человека. Атака все еще продолжается.

В 12:17, в 14:26, в 14:43 и в 14:55 Воздушные силы сообщили о беспилотниках, летящих на Сумы.

Суспільне сообщило о взрывах в Сумах в 12:22, в 14:27, в 14:37, в 14:46 и в 14:52.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь заявил, что город под атакой российских беспилотников и уже есть попадания. Он сообщил, что работают мобильные огневые группы и призвал сумчан оставаться в безопасных местах.

До этого глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что Сумская громада находится под массированными атаками россиян с ночи. В частности, ударными беспилотниками россияне прицельно атаковали заправку, в результате чего пострадали две женщины в возрасте 51 и 53 года. Угрозы жизни пострадавших нет.

Григоров добавил, что россияне атаковали беспилотниками и управляемыми авиабомбами старостаты общины, в результате чего есть повреждения жилых домов

Суспільне Суми опубликовало видео с последствиями удара шахедом по заправке в Сумах и комментариями очевидцев.