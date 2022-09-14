Арестович назвал фейком заявления оккупантов об успехах в районе Бахмута 14 сентября, 03:34 Украинские военные ведут огонь на Донбассе (Фото:REUTERS/Stringer)

Советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг заявления россиян об успехах в наступлении в районе Бахмута Донецкой области.

Он отметил, что Бахмут является единственным местом, где оккупанты еще продолжают предпринимать попытки наступления.

«Участок фронта протяженностью 20 км в районе Бахмута — это единственное место, где оккупанты пытаются хоть как-то наступать. Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех», — заявил Арестович.

Видео дня

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.