Оккупанты хотят захватить Донецкую область до середины сентября и перебрасывают войска — Генштаб

1 сентября, 16:46
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Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 1 сентября. Он рассказал, что оккупанты продолжают удерживать захваченные районы в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также пытается создать условия, чтобы возобновить наступление.

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«Российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября», — сообщил Громов.

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По словам представителя Генштаба, на востоке страна-террорист перегруппировывает войска из состава Центрального военного округа из Луганского-Донецкого на Кураховское направление для наращивания войск. Оккупанты дополнительно перебросили по одной батальонно-тактической группе на Славянское и Николаевское направления и подтянули две БТГ из Белгородской области на Ореховское направление.

Также россияне продолжают перегруппировку 3-го армейского корпуса на захваченных территориях — вероятно, чтобы нарастить группировку войск и возобновить наступление в Донецком операционном районе.

30 августа президент Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 48 350 своих военных, 1997 танков, 153 средства ПВО, 234 самолета, 205 вертолетов, 851 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российские войска Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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