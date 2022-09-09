Войска РФ обстреливают Бахмут: за сутки в городе восемь погибших и 17 раненых, повреждены многоэтажки, нет света и воды 9 сентября, 11:50 Российские оккупанты наносят серьезный ущерб Бахмуту Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ продолжают обстреливать Донецкую область, наибольший ущерб оккупанты нанесли Бахмуту.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, за минувшие сутки в результате вражеских атак в городе погибли восемь человек, ранили еще 17.

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Повреждены 20 частных и шесть многоэтажных домов, четыре магазина, дворец культуры и админздание.Под обстрел также попал рынок, повреждено 107 контейнеров.

По словам Кириленко, в Бахмуте четвертый день нет воды и электричество, ремонт городских коммуникаций невозможен из-за активных боевых действий.

Также армия РФ обстреливала районы Донецкой области.

В Покровском районе пострадали Марьинская и Авдеевская громады — Марьинка, Красногоровка, Максимилиановка и Авдеевка. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Краматорском районе под огонь попали Славянск, Константиновка и Рай-Александровка. В Славянске повреждены складские помещения и здание техникума. В Константиновке пострадали предприятие и дом. В Рай-Александровке повреждены два дома. В этих населенных пунктах обошлось без жертв.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

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