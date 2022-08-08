Местные СМИ сообщили об ударах ВСУ по Антоновскому мосту и скоплению оккупантов в Мелитополе 8 августа, 04:15 Пламя на Антоновском мосту (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

В ночь на понедельник, 8 августа, ряд местных СМИ сообщил об ударах ВСУ по складам и штабам российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

В частности, появилась информация об очередном успешном ударе украинских военных по Антоновскому мосту, который россияне используют для восполнения потерь в живой силе и технике.

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Также сообщается об успешных ударах по Дарьевскому мосту через Днепр и по мосту в районе Каховской ГЭС.

В Мелитополе ВСУ атаковали аэродром и бывший завод РЕФМА. Также была зафиксирована робота российской ПВО.

Официального подтверждения ударам от военных или местных властей в данный момент нет.

Инфографика: НВ

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