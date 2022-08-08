Обстановка на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить продвижение ВСУ

8 августа, 08:05
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Войска РФ активно ведут разведку БПЛА.

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Захватчики вели огонь из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.

Видео дня

В акватории Черного моря вражеская корабельная противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры на всей территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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