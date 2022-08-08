Обстановка на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить продвижение ВСУ
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Войска РФ активно ведут разведку БПЛА.
Захватчики вели огонь из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.
В акватории Черного моря вражеская корабельная противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры на всей территории Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.