Обстановка на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить продвижение ВСУ 8 августа, 08:05 Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Войска РФ активно ведут разведку БПЛА.

Захватчики вели огонь из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.

Видео дня

В акватории Черного моря вражеская корабельная противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры на всей территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.