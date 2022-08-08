Подробности удара. Сегодня ночью в Мелитополе ВСУ уничтожили более 100 оккупантов и много вражеской техники

8 августа, 07:15
Иван Федоров сообщил подробности удара по оккупантам в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

Иван Федоров сообщил подробности удара по оккупантам в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

В ночь на понедельник, 8 августа, высокоточными ракетами из РСЗО HIMARS был нанесен удар по пунктам временной дислокации оккупационных войск РФ на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники, а также более 100 оккупантов.

Федоров отметил, что на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

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«Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении», — написал он.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по складам и штабам российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины РСЗО HIMARS

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