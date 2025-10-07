Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко с позывным Ахиллес рассказал в интервью Radio NV, что противодронными сетками будут затягивать целые районы в прифронтовых городах.

«Так или иначе этими коридорами (из антидронных сеток — ред.) будут затягивать не только основные маршруты сообщения, а определенные районы прифронтовых городов», — сказал Федоренко в эфире Radio NV.

Он напомнил, что такими коридорами из сеток уже затягивают основные магистрали сообщения.

«Но очень важно, чтобы эти коридоры кем-то охранялись и ремонтировались. Потому что если коридор жизни и безопасности не охранять, не ремонтировать после прилета вражеских дронов, то этот коридор жизни превращается в коридор смерти. Поскольку ты двигаешься, думая, что находишься в безопасной зоне, а в этот же момент тебя ждет вражеский дрон», — отметил командир полка Ахиллес.

В мае офицер 12-й бригады Азов с позывным Лирик в интервью Radio NV рассказал, что на границе Покровского и Торецкого направлений россияне активно применяют противодроновые коридоры из сеток.

В июле газета The New Tork Times опубликовала материал о том, что Украина использует для борьбы с российскими дронами рыболовные сети из скандинавских портов — их натягивают над дорогами на фронте, КПП и артиллерийскими позициями.